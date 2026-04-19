Адама Кадырова наградили памятной медалью в честь 20-летия полка «Север»

Адаму Кадырову вручили медаль в честь 20-летия полка со дня создания полка «Север», церемония прошла в Грозном.

Источник: Комсомольская правда

Сына главы Чечни и секретаря Совета безопасности республики Адама Кадырова наградили памятной медалью в честь 20-летия со дня создания полка «Север». Мероприятие прошло в воскресенье, 19 апреля.

«Приказом командира полка имени Героя России Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова награждается памятной медалью Кадыров Адам Рамзанович», — заявил ведущий в ходе церемонии.

Кадырову была вручена медаль «20 лет полку имени Героя России Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова». Награждение прошло во время торжественного митинга в Грозном.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров был удостоен награды за значительный вклад в развитие науки по решению президиума Академии наук Республики. Медаль ему вручил глава госакадемии Джамбулат Умаров.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше