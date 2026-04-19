Глава МИД Франции встал на сторону папы римского в конфликте с Трампом

Глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро назвал неприемлемыми словесные выпады президента США Дональда Трампа в сторону папы римского Льва XIV.
«Я не понимаю их и не считаю, что они приемлемы, ведь миссия понтифика — призывать к миру и братству везде и при любых обстоятельствах», — сказал он в эфире Radio J.
Папа римский на прошлой неделе заявил, что «мания всемогущества» подпитывает войну в Иране. Трамп ответил длинным постом, назвав Льва XIV — первого американца, возглавившего всемирную католическую церковь, — «очень либеральным человеком», которому следует «прекратить потакать радикальным левым».
Трамп также заявил, что папа должен быть благодарен за свое назначение, так как избран «только потому, что американец».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Ватикану следует держаться подальше от политики Вашингтона и «заняться вопросами морали». Он признал, что конфликт понтифика и Трампа «существует», но уточнил, что он его «не слишком беспокоит». Сам Вэнс принял католицизм в 2019 году — в возрасте 35 лет.
Понтифик, в свою очередь, заявил, что у него нет страха ни перед администрацией Трампа, ни перед необходимостью громко говорить на богословские темы. Позднее он попросил не интерпретировать его речи как ответ Трампу.
