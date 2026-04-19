Глава МИД Франции встал на сторону папы римского в конфликте с Трампом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Ватикану следует держаться подальше от политики Вашингтона и «заняться вопросами морали». Он признал, что конфликт понтифика и Трампа «существует», но уточнил, что он его «не слишком беспокоит». Сам Вэнс принял католицизм в 2019 году — в возрасте 35 лет.