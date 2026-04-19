WSJ сообщила о расколе внутри Ирана по поводу Ормузского пролива

Сторонники жесткой линии в Иране, прежде всего Корпус стражей исламской революции (КСИР), возмутились после сообщения главы МИД Аббаса Арагчи об открытии Ормузского пролива, что усилило раскол между радикалами и умеренным политическим крылом в Иране. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на экспертов и источников.
Заявление Арагчи в соцсети X о том, что пролив «полностью открыт», было попыткой продемонстрировать гибкость на фоне истекающего срока перемирия и привело к падению цен на нефть и одобрению Трампа, пишет WSJ. Однако инициатива немедленно вызвала шквал критики внутри Ирана.
Как сообщает WSJ со ссылкой на записи переговоров экипажей в Персидском заливе, той же ночью человек, назвавшийся представителем ВМС КСИР, передал по морской радиосвязи предупреждение о том, что пролив остается закрытым и для прохода требуется разрешение. «Мы откроем его по приказу нашего лидера, имама Хаменеи, а не по твитам какого-то идиота», — говорилось в сообщении. По словам одного из членов экипажа, суда прислушались к этому предупреждению.
Связанное с КСИР агентство Tasnim также осудило министра за объявление политики в соцсетях, а депутат-радикал Мортеза Махмуди призвал к его отставке.
Вскоре объединенное военное командование Ирана официально объявило пролив закрытым, а ВМС КСИР предупредили судовладельцев, что любая попытка прохода без разрешения будет встречена жестким ответом и уничтожением. По словам советника КСИР, военные были разгневаны тем, что Арагчи не согласовал с ними свои действия.
Некоторые аналитики, пишет WSJ, также отметили, что КСИР по-прежнему стремится отомстить за потери, понесенные в ходе войны, и уверен в своем военном превосходстве. «Жесткое сопротивление сделке с США стало громче, представляя собой серьезную политическую проблему», — заявил Трита Парси, исполнительный вице-президент вашингтонского Института ответственного государственного управления Куинси. Директор проекта по Ирану в Международной кризисной группе Али Ваэз добавил, что негативная реакция внутри страны также стала ответом на заявление президента США Дональда Трампа о продолжении американской блокады.
Инцидент в Ормузском проливе напоминает эпизод начала войны, когда президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился перед соседними странами Персидского залива за нападения и пообещал их прекратить. Сторонники жесткой линии тогда немедленно осудили его публично, командиры КСИР опровергли само существование такого решения, и атаки возобновились, отмечает WSJ.
Иранское руководство и военные в целом демонстрируют быструю реакцию на события на поле боя и заявления американских официальных лиц, однако, по словам источников, знакомых с ситуацией, после ударов, унесших жизни ряда приближенных бывшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, поддерживать единую линию коммуникации становилось все труднее, пишет газета.
Преемник Хаменеи — его сын Моджтаба — не появлялся на публике с момента своего назначения в начале марта. Командиры КСИР действуют автономно в рамках децентрализованной системы «мозаичной обороны», и, как отмечают аналитики, смерть Хаменеи-старшего лишила эту структуру былой сплоченности. «Поскольку главный арбитр ушел, началась борьба между различными группировками», — заключил Саид Голкар, эксперт по иранским службам безопасности из Университета Теннесси в Чаттануге.
Блокада Ормузского пролива американскими боевыми кораблями началась 13 апреля по указу президента Дональда Трампа, сообщили в CENTCOM. Армия США заявила, что перекрывает доступ судам, следующим в иранские порты и из них.
В ответ КСИР объявил о введении собственной блокады морского пути до тех пор, пока не будет снята американская. «Никакие суда не должны покидать свои якорные стоянки в Персидском заливе и Оманском заливе. Приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом, и нарушающие суда будут поражены», — говорилось в заявлении иранских военных.
Как передал Axios, боевые действия между США и Ираном могут возобновиться в ближайшие дни, если на переговорах не удастся достичь прорыва.