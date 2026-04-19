США продлили лицензию на нефть из России после просьб участников G20

Администрация США приняла решение о продлении лицензии на продажу российской нефти после того, как на встрече «Большой двадцатки» (G20) в Вашингтоне другие участники обратились с соответствующей просьбой. Об этом в воскресенье заявил глава американского Минэнерго Крис Райт в интервью телеканалу CNN.
«Здесь проходила конференция G20, к нам приехали банкиры со всего мира, которые, по сути, обращались с просьбами: “Мы хотим, чтобы цены на энергоносители оставались для нас низкими”, — объяснил Райт. Министр добавил, что партнеры просили США “быть конструктивными”. При этом, по словам Райта, Вашингтон в определенный момент вернет действие своего запрета на поставки российской нефти.
Министерство финансов США 17 апреля выпустило генеральную лицензию, разрешающую до 16 мая продажу, перевозку и выгрузку российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на танкеры до 17 апреля. Новый документ полностью заменил собой аналогичную лицензию от 12 марта, действие которой завершилось 11 апреля.
При этом еще 15 апреля глава Минфина США Скотт Бессент заявил журналистам, что Вашингтон не будет продлевать временные послабления для российской нефти, поскольку «нефть, находившаяся в море, уже исчерпала свои запасы».
Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля нанесли скоординированные удары по Ирану, после чего Тегеран фактически заблокировал Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Это привело к самому серьезному сбою поставок в истории и резкому скачку цен на энергоносители.
