Симоньян: Трампу нравится Путин по-человечески из-за общих ценностей

Главред RT считает, что президенты США и России — люди одного поколения с нормальным мужским представлением о жизни.

Источник: Комсомольская правда

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, заявила, что в основе отношений Владимира Путина и Дональда Трампа лежит человеческая симпатия. Такое мнение она высказала в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

«По-моему, совершенно очевидно, что Трампу Путин симпатичен просто по-человечески», — сказала Симоньян. Она заметила, что лидеры стран относятся к одному поколению людей, с одинаково консервативными ценностями и нормальным мужским представлением о жизни. Журналист также напомнила о встрече лидеров на Аляске в 2025 году. Тогда лидеры не пришли к общему знаменателю, однако Трамп охарактеризовал ее как продуктивную.

Ранее стало известно, что Украина обращалась к Турции с просьбой устроить встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Киев сообщил, что готов к переговорному процессу с Москвой, в том числе при участии Вашингтона.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
