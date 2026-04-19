Tasnim рассказал о позиции

Иранские власти, по данным агентства Tasnim, пока не приняли решения относительно отправки делегации в Пакистан для участия в переговорах с США.

Иранские власти, по данным агентства Tasnim, пока не приняли решения относительно отправки делегации в Пакистан для участия в переговорах с США.

Авторы публикации пишут, что Иран считает невозможными переговоры при заблокированных американской стороной портах.

Также утверждается, что стороны США обменивался с Ираном сообщениями через пакистанских посредников.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. За данным заявлением последовал первый раунд переговоров.

Читайте материал «СМИ сообщили о неожиданном повороте в ситуации с переговорами по Ирану».

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше