Глава Палаты представителей Беларуси прибыл в Москву

«Повестка предстоящего заседания охватывает широкий спектр вопросов: от глобальной безопасности до гармонизации национальных законодательств», — отмечается в сообщении.
Центральной темой для обсуждения будет внешняя политика и коллективная оборона.
Не так давно Игорь Сергеенко дал интервью пресс-службе ПА ОДКБ по случаю 20-летия ассамблеи. Он в частности отметил, что Минск всегда рассматривал ОДКБ как важнейший гарант обеспечения общей национальной и региональной безопасности.
Он также обратил внимание, что ситуация вокруг границ этого оборонного альянса заставляет реагировать на угрозы совершенно нового типа — гибридные и высокотехнологичные.
Сергеенко пояснил, что сейчас парламентарии работают в рамках программы ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства на 2026−2030 годы. В нее включены 11 проектов модельных законов и рекомендаций. За их подготовку отвечает белорусская сторона.