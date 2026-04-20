Глава Палаты представителей Беларуси прибыл в Москву

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко прибыл в Москву для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), сообщила пресс-служба Палаты представителей.

Источник: Sputnik.by

В России коллегу встретили зампредседателя Государственной Думы РФ Виктория Абрамченко и заместитель генсека Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ — полномочный представитель белорусского парламента в МПА СНГ и ПА ОДКБ Сергей Хоменко.

«Повестка предстоящего заседания охватывает широкий спектр вопросов: от глобальной безопасности до гармонизации национальных законодательств», — отмечается в сообщении.

Центральной темой для обсуждения будет внешняя политика и коллективная оборона.

Не так давно Игорь Сергеенко дал интервью пресс-службе ПА ОДКБ по случаю 20-летия ассамблеи. Он в частности отметил, что Минск всегда рассматривал ОДКБ как важнейший гарант обеспечения общей национальной и региональной безопасности.

Он также обратил внимание, что ситуация вокруг границ этого оборонного альянса заставляет реагировать на угрозы совершенно нового типа — гибридные и высокотехнологичные.

Сергеенко пояснил, что сейчас парламентарии работают в рамках программы ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства на 2026−2030 годы. В нее включены 11 проектов модельных законов и рекомендаций. За их подготовку отвечает белорусская сторона.

ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.
