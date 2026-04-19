На Западе раскрыли, какой «сюрприз» ждет Украину

Sunday Times: Ирландия расторгнет контракты на размещение украинских беженцев.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство Ирландии планирует расторгнуть контракты на размещение украинских беженцев, пишет The Sunday Times.

«Чиновники начали обсуждать существенные изменения в ирландской программе помощи украинцам. Министры выступают либо за отмену директивы о временной защите, либо за альтернативный вариант, который мог бы ограничить поддержку», — говорится в публикации.

Ирландский министр по вопросам миграции Колм Брофи заявил, что правительство намерено расторгнуть контракты, в рамках которых было размещено около 16 тысяч украинцев.

«Им придется уехать, потому что мы расторгаем контракты. И здесь решающее значение имеют сроки. У нас есть четкое направление. Я хочу, чтобы этот график был завершен в течение следующих 12 месяцев. Мы должны окончательно утвердить это решение правительством», — сказал он.

По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались.

В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.

