IRNA заявило, что США лгут о предстоящих переговорах с Ираном в Пакистане

Информация, что в ближайшее время в Пакистане состоится новый раунд переговоров США с Ираном, не соответствует действительности, утверждает иранское агентство IRNA.

В публикации говорится, что переговорам препятствуют решение США блокировать иранские порты, а также «чрезмерные и необоснованные требования» Соединенных штатов и частое изменение позиции американских властей.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. За данным заявлением последовал первый раунд переговоров.

