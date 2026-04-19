Силы ПВО уничтожили 17 дронов ВСУ над регионами России за 12 часов

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над регионами России в течение 12 часов в воскресенье, 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«19 апреля в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны.
Согласно заявлению ведомства, украинские дроны были ликвидированы над территорией Белгородской, Воронежской и Курской областей, а также над Республикой Крым.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 19 апреля над регионами России были уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотников. БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Курской, Ростовской областями и Крымом.