Силы ПВО уничтожили 17 дронов ВСУ над регионами России за 12 часов

17 украинских беспилотников ликвидированы над Белгородской, Воронежской, Курской областями и Крымом.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над регионами России в течение 12 часов в воскресенье, 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«19 апреля в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны.

Согласно заявлению ведомства, украинские дроны были ликвидированы над территорией Белгородской, Воронежской и Курской областей, а также над Республикой Крым.

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 19 апреля над регионами России были уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотников. БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Курской, Ростовской областями и Крымом.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше