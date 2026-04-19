Грушко: Россия даст ответ на действия НАТО в Арктике

Грушко заявил, что у России есть возможности для своевременного ответа на вызовы НАТО в Арктике.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона даст ответ на действия НАТО в Арктике. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Наши ответные действия на эти вызовы не заставят себя ждать», — сообщил дипломат.

Грушко подчеркнул, что у России достаточно возможностей, чтобы своевременного и адекватно отреагировать на вызовы со стороны Североатлантического альянса, которые угрожают безопасности и интересам страны.

Ранее KP.RU сообщал, что военная активность стран НАТО в Арктике повышает уровень напряженности в регионе. Как заявлял помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев, вызовы альянса способствуют росту конфликтного потенциала, создавая риски для безопасности и стабильности.

