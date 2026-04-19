В Томске демонтировали мемориал жертвам политических репрессий

Камень скорби был установлен в 1992 году в память о жертвах большевистского террора, а вокруг находились памятные знаки репрессированным калмыкам, эстонцам, полякам, латышам и литовцам. Установлены по инициативе администрации города Томска и Томского областного общества «Мемориал» (одноименный правозащитный центр внесен в список иноагентов и ликвидирован, само движение признано нежелательным, экстремистским и запрещено). Сквер был благоустроен в 2021 году.