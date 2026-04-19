В Томске демонтировали мемориал жертвам политических репрессий

В Томске демонтировали мемориалы в сквере Памяти жертв политических репрессий, часть сквера огородили забором, сообщают «РИА Томск» и «Интерфакс».
По данным «РИА Томск», причина демонтажа — риск обрушения гаражного здания на склоне рядом со сквером из-за оползня.
Как пишет «Интерфакс», ранее пресс-служба мэрии Томска сообщила, что поступила информация от анонима о возможной угрозе обрушения гаража на склоне у остановки «Площадь Ново-Соборная». В ответ на это была срочно создана комиссия по чрезвычайным ситуациям.
«Для укрепления склона в ближайшее время будет разработана проектная документация. До выполнения работ доступ в сквер будет ограничен», — говорилось в сообщении администрации, которое позднее было удалено.
Все объекты переданы на хранение в профильный департамент городской администрации, уточнили власти.
На данный момент огорожена только часть сквера вокруг памятников жертвам политических репрессий, проход к Типографскому переулку и гараж у оврага остаются открытыми, отмечает «Интерфакс».
Камень скорби был установлен в 1992 году в память о жертвах большевистского террора, а вокруг находились памятные знаки репрессированным калмыкам, эстонцам, полякам, латышам и литовцам. Установлены по инициативе администрации города Томска и Томского областного общества «Мемориал» (одноименный правозащитный центр внесен в список иноагентов и ликвидирован, само движение признано нежелательным, экстремистским и запрещено). Сквер был благоустроен в 2021 году.
