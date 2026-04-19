Желавший сотрудничать с Россией Радев стал лидером на выборах в Болгарии

Коалиция «Прогрессивная Болгария» во главе с пророссийским экс-президентом страны Руменом Радевым получила подавляющее большинство голосов на досрочных парламентских выборах в стране, следует из экзитполов агентств Alpha Research и Market Links, передает The Sofia Globe.
Согласно данным экзитполов Alpha Research и Market Links, «Прогрессивная Болгария» набрала 37,5% и 38,9% голосов соответственно. Правящая коалиция ГЕРБ-СДС экс-премьера Бойко Борисова, выступающего за евроинтеграцию, занимает второе место с 16,2% (Alpha Research) и 15,4% (Market Links). Замыкает тройку лидеров коалиция «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (ПП-ДБ) с 14,3% и 13,6% соответственно.
Далее по количеству голосов идут «Новое начало» Деляна Пеевски (8,4% и 7,5%), пророссийская партия «Возрождение» Костадина Костадинова (4,9% и 5,1%) и коалиция БСП — «Объединенные левые» (4,1% у обоих агентств). Проходной барьер в парламент Болгарии составляет 4%.
Прогноз распределения мест в 52-м Народном собрании от AlphaResearch выглядит слепнущим образом: «Прогрессивная Болгария» — 105 мандатов, ГЕРБ-СДС — 46, ПП-ДБ — 40, «Новое начало» — 24, «Возрождение» — 14, БСП — «Объединенные левые» — 11. По оценке Market Links, «Прогрессивная Болгария» получит 110 мандатов, а ГЕРБ-СДС — 44.
Явка на нынешних выборах ожидается выше, чем на всех семи предыдущих голосованиях с апреля 2021 года, пишет The Sofia Globe. К 19:00 мск она составила 46,7% по данным Alpha Research и 47,2% по данным Market Links. Избирательные участки в Болгарии закрываются в 20:00 мск.
Радев после голосования в Софии заявил о намерении выстраивать уважительные и равноправные отношения с Россией. «Нам наконец нужен путь к демократической, современной европейской Болгарии», — сказал он, добавив, что хочет «развивать практические отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и равноправии».
Его оппонент, лидер ГЕРБ Борисов, напротив, подчеркнул поддержку Украине и заслуги своей партии в евроинтеграции. «Партия ГЕРБ ввела страну в еврозону, где сейчас очень прочный якорь. Я надеюсь, что он удержится и не позволит нам сместиться на восток», — заявил он.
Financial Times со ссылкой на данные социологов писала, что Радев, который может стать «троянским конем» России в НАТО, вероятно, победит на выборах. «Зная подход Радева к [президенту России Владимиру] Путину и России, существует риск формирования прокремлевского правительства в критический момент — он станет троянским конем Путина в Европе», — заявила Financial Times депутат Европарламента Валери Хайер.
Радев ушел с поста президента в середине января на фоне массовых протестов, начавшихся осенью из-за экономической политики и коррупции. Он возглавлял страну с 2017 года, переизбрался в 2021-м и по Конституции не мог баллотироваться на третий срок. Месяцем ранее пост премьера покинул Росен Желязков, и перед вступлением в еврозону с 1 января 2026 года Болгария осталась с временным правительством.
Протесты вспыхнули в середине ноября после обнародования проекта бюджета на 2026 год, предполагавшего рост пенсионных отчислений на 2% и налога на дивиденды до 10%. 1 декабря в Софии прошла многотысячная акция, переросшая в столкновения с полицией. Правительство отозвало законопроект и смягчило меры, но требования протестующих расширились до отставки кабмина.
