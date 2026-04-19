Зеленский анонсировал масштабные кадровые изменения в МВД после стрельбы в Киеве

По словам Зеленского, планируется пересмотр механизмов реагирования правоохранительных органов на подобные происшествия. Отдельное внимание будет уделено системе отбора сотрудников патрульной службы и их подготовке.
Также он подчеркнул необходимость обновления внутренних протоколов действий в кризисных ситуациях. Решения, как отмечается, затронут все уровни ведомственной вертикали МВД.
Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Киева продолжают находиться пострадавшие после стрельбы в Голосеевском районе. Всего в больницах остаются восемь человек, среди которых есть несовершеннолетний. Состояние ребёнка оценивается как стабильное, средней тяжести.
