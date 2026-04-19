Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский анонсировал масштабные кадровые изменения в МВД после стрельбы в Киеве

Кадровые перестановки затронут всю систему МВД после стрельбы в Киеве, в результате которой погибли шесть человек. Об этом заявил глава украинского режима Владимир Зеленский.

Источник: Life.ru

По словам Зеленского, планируется пересмотр механизмов реагирования правоохранительных органов на подобные происшествия. Отдельное внимание будет уделено системе отбора сотрудников патрульной службы и их подготовке.

Также он подчеркнул необходимость обновления внутренних протоколов действий в кризисных ситуациях. Решения, как отмечается, затронут все уровни ведомственной вертикали МВД.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Киева продолжают находиться пострадавшие после стрельбы в Голосеевском районе. Всего в больницах остаются восемь человек, среди которых есть несовершеннолетний. Состояние ребёнка оценивается как стабильное, средней тяжести.

