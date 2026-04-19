Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран отказался от второго раунда переговоров с США

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с Соединёнными Штатами. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

Причиной отсутствия прогресса в диалоге иранская сторона называет «чрезмерные и необоснованные требования США, частые изменения позиции, постоянные противоречия и продолжение так называемой морской блокады», которую Тегеран расценивает как нарушение ранее достигнутых договорённостей.

«В этих обстоятельствах нет никаких явных перспектив для плодотворных переговоров», — подчёркивает IRNA.

Тегеран не уточнил причину своего решения. Ранее стороны проводили первый раунд консультаций при посредничестве Пакистана. Итоги тех переговоров так и не были обнародованы, а в МИД Ирана заявляли, что не подтверждают слухи о продлении перемирия.

На фоне сообщений о возможном дипломатическом прогрессе США продолжают наращивать военную группировку в регионе. В Вашингтоне также не комментировали отказ Тегерана. Переговорный процесс между странами остаётся в подвешенном состоянии с конца февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Ранее США подтвердили участие в новом раунде переговоров с Ираном в Исламабаде, куда направится делегация. Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпосланник Уиткофф прибудет на переговоры в ближайшее время, и не исключил участия вице-президента Джей Ди Вэнса.

