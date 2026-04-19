Застрявшее таиландское грузовое судно вышло из Ормузского пролива

Одно из таиландских грузовых судов, застрявших в Ормузском проливе, покинуло опасный район. Об этом в воскресенье сообщило внешнеполитическое ведомство в специальном пресс-релизе. Глава МИД Таиланда провёл переговоры с властями Омана и Ирана, после чего ситуация сдвинулась с мёртвой точки.

«Руководство Siam Cement Group (SCG) проинформировало министерство о том, что одно из двух судов компании покинуло пролив», — говорится в документе.

Ранее, во время визита в Оман 15−17 апреля, заместитель премьер-министра и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу обратился к оманской стороне с просьбой скоординировать действия с Тегераном для помощи застрявшим кораблям. В Бангкоке пообещали следить за ситуацией и сообщать о дальнейших событиях после прибытия судна на родину. Переговоры о судьбе других таиландских кораблей, всё ещё находящихся в проливе, продолжаются.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше