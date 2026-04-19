Фицо оценил готовность Украины к вступлению в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал, Украина «абсолютно не готова» к тому чтобы стать членом Европейского союза.

Фицо сказал, что в целом поддерживает планы по присоединению Украины к ЕС, но Киев должен выполнить все требования, которые предъявляются к государствам, претендующим стать страной Евросоюза.

17 июня 2022 года Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата, 23 июня Европарламент поддержал соответствующую резолюцию. Переговоры ведутся с конца 2023 года.

Также статус страны-кандидата был предоставлен Молдавии. В том же статусе с 1999 года пребывает Турция, с 2005 Северная Македония, а с 2010 Черногория, а с 2012 Сербия.

