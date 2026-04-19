Развожаев: Над морем у мыса Херсонес и Северной стороны сбиты четыре дрона ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины у мыса Херсонес и Северной стороны в Севастополе. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в личном канале в мессенджере MAX.
«Уже сбито 4 БПЛА над морем в районе мыса Херсонес и Северной стороны», — сообщил губернатор Севастополя.
Развожаев заявил, что в настоящее время российские военнослужащие отражают атаку киевского режима на город и его район, работают мобильные огневые группы. Он также призвал мирных жителей укрыться в безопасных местах.
Ранее KP.RU сообщал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников ВСУ над регионами России в течение 12 часов. Как заявили в Минобороны РФ, дроны были ликвидированы над территорией Белгородской, Воронежской и Курской областей, а также над Республикой Крым.