Развожаев: Над морем у мыса Херсонес и Северной стороны сбиты четыре дрона ВСУ

Российские военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, работают мобильные огневые группы.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины у мыса Херсонес и Северной стороны в Севастополе. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в личном канале в мессенджере MAX.

«Уже сбито 4 БПЛА над морем в районе мыса Херсонес и Северной стороны», — сообщил губернатор Севастополя.

Развожаев заявил, что в настоящее время российские военнослужащие отражают атаку киевского режима на город и его район, работают мобильные огневые группы. Он также призвал мирных жителей укрыться в безопасных местах.

Ранее KP.RU сообщал, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников ВСУ над регионами России в течение 12 часов. Как заявили в Минобороны РФ, дроны были ликвидированы над территорией Белгородской, Воронежской и Курской областей, а также над Республикой Крым.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше