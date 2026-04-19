В Иране произошел раскол из-за Ормузского пролива

Отмечается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) возмутились после сообщения министра иностранных дел Аббаса Арагчи об открытии Ормузского пролива. Это усилило раскол между радикалами и умеренным политическим крылом в Иране.
По данным издания, заявление главы ведомства о том, что пролив «полностью открыт», было попыткой продемонстрировать гибкость на фоне истекающего срока перемирия. Сообщение также привело к падению цен на нефть и одобрению президента США Дональда Трампа, говорится в статье. Однако, по словам автора, инициатива немедленно вызвала шквал критики внутри Ирана.