В Тегеране заявили об ускорении поставок ракет и БПЛА во время перемирия с США

Темпы поставок ракетных систем и беспилотников в Иране в период прекращения огня превысили показатели, зафиксированные до начала эскалации конфликта с США и Израилем. Об этом сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Маджид Мусави.

Источник: Life.ru

По его словам, в период прекращения огня логистические процессы, связанные с ракетами и беспилотниками, были существенно ускорены. Он также отметил, что, по его оценке, противоборствующая сторона не может организовать аналогичные цепочки снабжения и вынуждена доставлять боеприпасы с больших расстояний малыми партиями.

Ранее сообщалось, что восстановление значительной части военного потенциала Ирана остаётся возможным в ближайшей перспективе. На текущий момент Тегеран сохраняет около 40% запасов ударных беспилотников. Кроме того, в распоряжении иранской стороны находится более 60% пусковых установок ракетных систем.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
