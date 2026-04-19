«Республиканцы» выбрали своего кандидата в президенты Франции

Бывший руководитель МВД Франции Брюно Ретайо был избран кандидатом в президенты страны от правой французской партией «Республиканцы».

Бывший руководитель МВД Франции Брюно Ретайо был избран кандидатом в президенты страны от правой французской партией «Республиканцы».

Как утверждает издание Le Monde, рассматривались варианты провести внутрипартийные праймериз и организовать открытые выборы кандидата с участием как членов, так и сторонников партии, но было решено выдвинуть Ретайо. Данный вариант поддержали 73,8 процента членов партии.

Лоран Вокье, руководящий фракцией «Республиканцев» в нижней палате французского парламента, а также некоторые другие члены партии раскритиковали решение, заявив, что оно принято слишком задолго до выборов.

Первый тур президентских выборов во Франции должен состояться в апреле 2027 года. Точную дату власти страны определят позже.

