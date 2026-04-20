Санчес понял, почему Лукашенко называют Батькой

«Искренность — это то, чего обычно мы не видим у политиков. Когда он разговаривает с вами, у вас возникает ощущение, что вы разговариваете с обычным человеком, а не политиком», — считает Санчес.
Журналист также подчеркнул, что Лукашенко не является чьей-то марионеткой. На Западе, по его словам, есть именно управляемые лидеры.
«Они работают на что-то большее, чем они сами, зачастую на деньги», — сказал ведущий RT.
Он также полагает, что у Александра Лукашенко «очень сильный антикоррупционный инстинкт».
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью телеканалу RT. Интервью провел кубинско-американский журналист Рик Санчес, который ранее работал на MSNBC, CNN и Fox News. Теперь он ведет на телеканале RT популярную программу «Эффект Санчеса».
Предыдущее интервью RT Лукашенко дал в 2020 году. Тогда с ним беседовала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Одновременно вопросы задавали ее коллеги — корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.