«Займет недолго»: американский министр сделал заявление по Ормузскому проливу

Руководитель американского минэнерго Крис Райт сказал, что восстановление судоходства в Ормузском проливе потребует времени, но предположил, что времени будет нужно не слишком много.

Руководитель американского минэнерго Крис Райт сказал, что восстановление судоходства в Ормузском проливе потребует времени, но предположил, что времени будет нужно не слишком много.

Также в интервью Fox News сказал, что переговоры с Ираном «продвигаются хорошо».

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. За данным заявлением последовал первый раунд переговоров.

19 апреля Трамп и ряд других американских политиков утверждали, что скоро в Пакистане состоятся переговоры с Ираном. Иранские СМИ опровергали данное утверждение.

Читайте материал «Трамп заявил, что Вэнс пропустит переговоры с Ираном из соображений безопасности».

