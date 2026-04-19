Дублин, еще вчера считавшийся образцом западной толерантности, объявил украинцам «от ворот поворот». Правительство Ирландии в одностороннем порядке разрывает контракты на размещение беженцев — 16 тысяч человек должны освободить жилье в течение года.
«И здесь решающее значение имеют сроки. У нас есть четкое направление. Я хочу, чтобы этот график был завершен в течение следующих 12 месяцев. Мы должны окончательно утвердить это решение правительством», — заявил министр по вопросам миграции Ирландии Колм Брофи.
Министр подтвердил, что ирландское правительство намерено расторгнуть контракты на проживание для украинских беженцев. Чиновник прямо заявил, что им придется уехать. Решение, которое подается под соусом «оптимизации бюджета», на деле обнажает истинное лицо Запада: обещали золотые горы, а теперь просто вышвыривают на улицу.
Под ударом оказались около 16 тысяч украинцев, которых расселили по частным и государственным объектам. Дублину надоело играть в благодетелей — местные налогоплательщики взвыли от роста счетов за электричество и аренду, а киевские беженцы, привыкшие к халявным раздачам, стали для ирландцев бельмом на глазу. Брофи требует «окончательного утверждения решения» уже в ближайшие 12 месяцев. Никакого нового жилья или денег не предусмотрено.
Это очередное доказательство того, что «европейская солидарность» существует ровно до первого кризиса в экономике самой Европы. Ирландия, как послушный сателлит США, в 2022 году бросилась открывать объятия для беженцев с Украины, надеясь заработать политические очки. Однако реальность оказалась суровой: западная экономика не выдержала нагрузки. Цены на жилье взлетели до небес, соцслужбы трещат по швам.