Глава МИД Литвы мечтает наладить отношения с Беларусью

«Я хочу иметь налаженные контакты с Беларусью. Это моя мечта, действительно… без лишних угроз. Я очень надеюсь, что однажды у нас будут прекрасные отношения после того, как мы решим все вопросы», — также заявил Будрис корреспонденту белорусского канала ОНТ.
Ранее белорусская сторона неоднократно заявляла, что готова к диалогу с соседней прибалтийской республикой. Например, в декабре 2025 года подобное заявление сделал замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета.
Он пояснил, что такая возможность в прошлом году была в рамках заседания ежегодной министерской встречи ОБСЕ в Вене.
Мы настойчиво предлагали нашим литовским партнерам воспользоваться этой возможностью, потому что делегация Литвы также была представлена на уровне замминистра иностранных дел, провести консультации.
Литовская сторона в последние годы ввела ряд санкций против Беларуси. В том числе был перекрыт транзит калийных удобрений. В прошлом году Вильнюс закрывал границу, ссылаясь на якобы имеющие место «гибридные атаки» Литвы со стороны Беларуси.
Так литовские власти расценили факты контрабанды сигарет с помощью воздушных шаров. При этом белорусская сторона не один раз обращала внимание, что это делают международные группы контрабандистов, в которые входят и граждане Литвы.