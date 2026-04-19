В Сербии заявили о требованиях ЕС к армии ради конфликта с Россией

В Сербии заявили, что ЕС может потребовать армию и ВПК в обмен на вступление. Речь идет о возможном участии в конфликте с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз может потребовать от Сербии предоставить армию и оборонную промышленность в обмен на вступление в объединение. Об этом заявил бывший вице-премьер страны Александр Вулин.

По его словам, требование ввести санкции против России является лишь первым шагом. В дальнейшем, как утверждает Вулин, от Белграда могут ожидать более глубокого вовлечения.

Он отметил, что речь может идти о передаче ресурсов оборонной промышленности и использовании армии, по аналогии с другими странами региона. Вулин подчеркнул, что такие условия фактически означают участие в противостоянии с Россией.

При этом официального подтверждения подобных требований со стороны ЕС на данный момент нет.

Сербия продолжает курс на евроинтеграцию, однако сохраняет тесные связи с Россией, что регулярно вызывает критику со стороны Брюсселя.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность пересмотра финансовой поддержки Сербии. По данным европейских источников, речь может идти о сумме до 1,5 млрд евро на фоне обеспокоенности политикой Белграда и его отношениями с Россией.

Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
