В Сербии заявили о требованиях ЕС к армии ради конфликта с Россией

Евросоюз может потребовать от Сербии предоставить армию и оборонную промышленность в обмен на вступление в объединение. Об этом заявил бывший вице-премьер страны Александр Вулин.
По его словам, требование ввести санкции против России является лишь первым шагом. В дальнейшем, как утверждает Вулин, от Белграда могут ожидать более глубокого вовлечения.
Он отметил, что речь может идти о передаче ресурсов оборонной промышленности и использовании армии, по аналогии с другими странами региона. Вулин подчеркнул, что такие условия фактически означают участие в противостоянии с Россией.
При этом официального подтверждения подобных требований со стороны ЕС на данный момент нет.
Сербия продолжает курс на евроинтеграцию, однако сохраняет тесные связи с Россией, что регулярно вызывает критику со стороны Брюсселя.
Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность пересмотра финансовой поддержки Сербии. По данным европейских источников, речь может идти о сумме до 1,5 млрд евро на фоне обеспокоенности политикой Белграда и его отношениями с Россией.