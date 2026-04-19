«Северный» нокаут: Российские военные обесточили мозги ВСУ, уничтожив антенну Starlink под Харьковом

Российские военные нашли способ добивать вражескую технику и укрепления с невиданной эффективностью. Уничтожать в том числе и «тарелки» связи Starlink под Харьковом нашим бойцам теперь помогает взрывчатка, которая превращает даже маломощный дрон в оружие тактического вакуумного удара.
«Уничтожение этих, казалось бы, незначительных целей является крайне важным элементом боевой работы, позволяющим оставить без связи подразделения противника», — подчеркнули в Telegram-канале «Северный Ветер», комментируя ликвидацию антенны Starlink в Харьковской области.
Бойцы российской группировки «Север» оставили украинских дроноводов без средств связи, уничтожив антенну комплекса Starlink в Харьковской области. Операторы БПЛА обнаружили цель, спрятанную в лесополосе между поселком Белый Колодезь и селом Покаляное в Волчанском районе. Антенна, через которую ВСУ координировали свои удары, была полностью разрушена точным попаданием.
Уничтожать вражеские антенны, блиндажи и опорные пункты российским военным теперь помогает новая взрывчатка. Речь идет о малогабаритных барражирующих боеприпасах, которые несут заряд всего 4 кг (два двухкилограммовых «кирпича»), но по эффекту сравнимы с ударом вакуумной бомбы.
При попадании в цель происходит объемная детонация: укрепленный блиндаж полностью разрушается, а белый дым на кадрах объективного контроля указывает на повторное возгорание и выгорание кислорода внутри укрытия. Это позволяет нашим подразделениям гарантированно выживать противника даже из бетонных укреплений.