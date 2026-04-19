Нефть теперь не главное: Из‑за чего на самом деле воюют на Ближнем Востоке

По мнению экономиста, за конфликтами стоят редкоземельные металлы и производство микрочипов, без которых невозможно развитие ИИ. Этим же объясняется интерес Дональда Трампа к Гренландии — крупному источнику таких металлов.
«Это обязательный ресурс для производства микрочипов, а значит, никакие нейросети не будут работать без контроля над этой базовой технологией», — заявил Комолов.
При этом нефть, по словам эксперта, перестала быть ключевым ресурсом — пик её потребления прошёл в 2019 году. Такого спроса, который поднял бы цену хотя бы до 120 долларов за баррель, сейчас нет. В долгосрочной перспективе аналитики допускают падение до 55 долларов к 2030 году, а текущий дефицит нефти — локальный и не сравним с шоком 1970‑х.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что продление снятия санкций с российской нефти вызовет «истерику и вой» в Евросоюзе и Британии. Как заявил представитель, всё больше стран, включая США, осознают значение российских энергоресурсов для сохранения устойчивости в мире. При этом он назвал санкционную политику бесполезной и носящей деструктивный характер.
