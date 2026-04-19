Расходы США на операцию против Ирана превысили 55 млрд долларов

Согласно оценке ресурса, суммарные затраты достигли 55,9 млрд долларов. Портал ведет подсчет в режиме реального времени, учитывая расходы на содержание военного персонала, переброску кораблей и другие сопутствующие издержки.
Методика расчета основана на данных Пентагона, который ранее оценивал первые шесть дней операции в 11,3 млрд долларов. В дальнейшем ежедневные расходы, по этим оценкам, составляют около 1 млрд долларов.
На фоне операции ВМС США усилили присутствие в регионе. В частности, была введена блокада морского трафика из иранских портов в районе Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа.
В Вашингтоне заявляют, что суда, не связанные с Ираном, могут продолжать движение через пролив при соблюдении определенных условий. При этом иранские власти ранее обсуждали возможность введения платы за проход, но официально таких мер не объявляли.
Ранее сообщалось, что на фоне обострения ситуации вокруг Ирана страны Евросоюза начали призывать бизнес переходить на удаленную работу для экономии энергии и снижения расходов на топливо.