AFP: судно CMA CGM в Ормузском проливе попало под предупредительный огонь

ПАРИЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Судно французской компании CMA CGM попало под предупредительный огонь 18 апреля в Ормузском проливе. Об этом сообщило AFP со ссылкой на компанию.
Агентство отмечает, что никто из находящихся на борту членов экипажа не пострадал.
Международная морская организация (ИМО) со своей стороны уточнила, что судно CMA CGM Everglade в субботу получило повреждения, однако не привела дополнительных подробностей.
До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду исламской республики до заключения сторонами окончательной сделки.