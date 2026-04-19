AFP: судно CMA CGM в Ормузском проливе попало под предупредительный огонь

Агентство сообщило, что никто из находящихся на борту членов экипажа не пострадал.

ПАРИЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Судно французской компании CMA CGM попало под предупредительный огонь 18 апреля в Ормузском проливе. Об этом сообщило AFP со ссылкой на компанию.

Агентство отмечает, что никто из находящихся на борту членов экипажа не пострадал.

Международная морская организация (ИМО) со своей стороны уточнила, что судно CMA CGM Everglade в субботу получило повреждения, однако не привела дополнительных подробностей.

Ранее генсек ИМО Арсенио Домингес заявил, что нормализация судоходства в Ормузском проливе даже в случае немедленного его открытия может занять несколько месяцев. В связи с блокировкой движения через пролив Домингес выступил с критикой действий как Ирана, так и США.

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду исламской республики до заключения сторонами окончательной сделки.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
