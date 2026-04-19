Пезешкиан обсудил ближневосточный конфликт с пакистанским премьером

Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что встретился с пакистанским премьер-министром Шахбазом Шарифом и обсудил с ним ближневосточный конфликт, а также результаты переговоров властей Пакистана с лидерами Катара, Саудовской Аравии и Турции.

Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что встретился с пакистанским премьер-министром Шахбазом Шарифом и обсудил с ним ближневосточный конфликт, а также результаты переговоров властей Пакистана с лидерами Катара, Саудовской Аравии и Турции.

Пезешкиан охарактеризовал встречу как теплую и конструктивную.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. За данным заявлением последовал первый раунд переговоров.

19 апреля Трамп и ряд других американских политиков утверждали, что скоро в Пакистане состоятся переговоры с Ираном. Иранские СМИ опровергали данное утверждение.

Читайте материал «Трамп объяснил, почему Вэнс пропустит переговоры с Ираном».

Узнать больше по теме
Биография Масуда Пезешкиана
Иранский политик и врач-хирург, Масуд Пезешкиан — известный представитель реформаторского крыла, бывший министр здравоохранения Ирана и действующий президент страны. Его карьера связана с медициной, парламентской работой и реформаторской повесткой. Собрали главное из биографии деятеля.
Читать дальше