Дэвис: в конфликте вокруг Ирана настал момент расплаты

Дэниел Дэвис заявил о крахе эпохи политических манипуляций со стороны США.

Источник: Аргументы и факты

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил о завершении эпохи политических манипуляций со стороны США в конфликте вокруг Ирана.

«Настал момент расплаты в ближневосточном конфликте. Предупреждаю, что эпоха политических манипуляций окончательно рухнула под тяжестью суровой военной реальности», — написал Дэниел Дэвис в соцсети.

По его словам, Иран показывает, что обладает рычагами влияния в Ормузском проливе. Это вынуждает США пересмотреть свою стратегию. Дэниел Дэвис добавил, что Вашингтон должен решить, подчиниться ли «жестким условиям» или предложить сделку, с которой другая сторона смирится.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции сообщили, что Иран перекрыл Ормузский пролив до снятия блокады США.

