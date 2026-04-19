Мерц намерен созвать Совет нацбезопасности для обсуждения энергокризиса

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует в ближайшее время созвать Совет национальной безопасности для обсуждения текущего энергетического кризиса.
«Наша цель ясна: экономика ФРГ и граждане должны быть уверены в том, что снабжение такими ключевыми продуктами, как дизельное топливо, бензин и авиакеросин, останется стабильным», — заявил Мерц на открытии Ганноверской ярмарки. Его слова приводит агентство DPA. На данный момент, как пояснил он, ситуация напряженная, однако поставки обеспечены. «На случай обострения ситуации у нас подготовлены соответствующие меры», — заверил канцлер ФРГ.
Правящая коалиция в составе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) создала Совет национальной безопасности в прошлом году, чтобы иметь возможность быстро и эффективно реагировать на различного рода кризисы и угрозы. Помимо членов кабинета министров и силовых структур, на заседания могут приглашаться представители федеральных земель. Именно это Мерц пообещал сделать для следующей встречи. В частности, в ней примет участие премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Олаф Лис.
Мерц указал, что намерен задействовать «все доступные инструменты». «Для нас очевидно: энергетическая безопасность является высшим приоритетом для Германии», — подчеркнул канцлер.
Ранее глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе уже анонсировала контрмеры на случай нехватки авиакеросина, одновременно предостерегая от нагнетания паники. Райхе совместно с министерством транспорта пригласила поставщиков топлива, представителей аэропортов, авиакомпаний и отраслевых ассоциаций для проведения переговоров 20 апреля.
Рост цен на топливо из-за конфликта вокруг Ирана привел к серьезным разногласиям в правительстве Германии. Правящая коалиция ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ объявила о планах ограничить на два месяца — с 1 мая по 30 июня — ставку энергетического налога на дизельное топливо и бензин, снизив ее примерно на 17 центов за литр. По замыслу властей, это позволит оперативно улучшить положение автомобилистов и предприятий. Как отметила глава Минтруда ФРГ Бербель Бас, тем самым общий объем налоговых льгот на топливо для потребителей и предприятий составит порядка €1,6 млрд.