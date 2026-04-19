Мерц намерен созвать Совет нацбезопасности для обсуждения энергокризиса

Рост цен на топливо из-за конфликта вокруг Ирана привел к серьезным разногласиям в правительстве Германии. Правящая коалиция ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ объявила о планах ограничить на два месяца — с 1 мая по 30 июня — ставку энергетического налога на дизельное топливо и бензин, снизив ее примерно на 17 центов за литр. По замыслу властей, это позволит оперативно улучшить положение автомобилистов и предприятий. Как отметила глава Минтруда ФРГ Бербель Бас, тем самым общий объем налоговых льгот на топливо для потребителей и предприятий составит порядка €1,6 млрд.