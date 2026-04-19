Трамп заявил, что ВС США перехватили иранское судно в Оманском заливе

Вооружённые силы США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе. Корабль пытался прорвать морскую блокаду. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

«Ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska в Оманском заливе и передал им чёткое предупреждение с требованием остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш военный корабль остановил их, пробив дыру в машинном отделении», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Сейчас захваченное иранское судно находится под контролем американских морпехов, добавил глава Белого дома.

Ранее Life.ru писал, что американский авианосец USS Abraham Lincoln вошёл в акваторию Оманского залива и занял позицию к востоку от Ормузского пролива. Его сопровождали два ракетных эсминца. Всего в Аравийском море ВМС США развернули группировку из 11 боевых кораблей.

