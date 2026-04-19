Развожаев: Над Севастополем сбиты восемь дронов ВСУ, повреждены несколько домов

Силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Сбито восемь БПЛА над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана», — заявил он.
По словам Развожаева, в результате атаки ВСУ из-за падения обломков ликвидированных дронов были повреждены несколько домов и одно нежилое помещение на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и на улице Генерала Мельника. По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет.
Ранее KP.RU сообщал, что в Севастополе было сбито четыре украинских беспилотника в районе мыса Херсонес и Северной стороны. Российские военнослужащие отражали атаку ВСУ, работали мобильные огневые группы.