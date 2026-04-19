Развожаев: Над Севастополем сбиты восемь дронов ВСУ, повреждены несколько домов

Несколько домов и нежилое помещение повреждены из-за падения обломков дронов, сбитых над Севастополем.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сбито восемь БПЛА над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана», — заявил он.

По словам Развожаева, в результате атаки ВСУ из-за падения обломков ликвидированных дронов были повреждены несколько домов и одно нежилое помещение на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и на улице Генерала Мельника. По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет.

Ранее KP.RU сообщал, что в Севастополе было сбито четыре украинских беспилотника в районе мыса Херсонес и Северной стороны. Российские военнослужащие отражали атаку ВСУ, работали мобильные огневые группы.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше