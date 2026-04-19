Король Бахрейна распорядился проверить лояльность подданных

Король Бахрейна распорядился проверить лояльность подданных из-за войны в Иране.

Источник: © РИА Новости

ДОХА, 19 апр — РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа распорядился проверить, достойны ли подданные быть бахрейнцами в зависимости от их поведения во время недавних военных действий в Иране, сообщил саудовский новостной портал «Ахбар ас-Саудия» со ссылкой на решение правителя.

«Король Бахрейна постановил незамедлительно принять необходимые меры против тех, кто осмелился предать родину или поставить под угрозу ее безопасность и стабильность, а также рассмотреть вопрос о том, кто заслуживает бахрейнского подданства, а кто нет, чтобы к ним можно было применить необходимые процедуры», — процитировал портал королевское распоряжение.

По данным бахрейнской оппозиции, более 200 человек были задержаны в Бахрейне в марте по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Смерть одного из подозреваемых в СИЗО во время следствия спровоцировала акцию протеста против бахрейнских властей, для разгона которой полиция применила слезоточивый газ.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше