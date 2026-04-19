Журналист после диалога с Лукашенко объяснил, почему его называют «батька»

МИНСК, 19 апр — РИА Новости. Ведущий телеканала RT Рик Санчес, взявший в пятницу интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, высказал свое мнение, почему белорусского лидера называют «батькой».
«Потому что он искренний, а искренность — это то, что мы обычно не видим у политиков. Когда он разговаривает с вами, у вас возникает ощущение, что вы разговариваете с обычным человеком, а не с политиком. Им никто не управляет, он не марионетка», — заявил Санчес в эфире телеканала «Беларусь 1», отвечая на вопрос, понял ли он по итогам интервью, почему Лукашенко называют «батькой».
По словам журналиста, на Западе есть лидеры, которые, как правило, являются марионетками, они работают зачастую ради денег.
«Кажется, что у этого парня, Лукашенко, очень сильный антикоррупционный инстинкт. Как у меня, потому что я маленький человек, выросший в бедности, и мой отец всегда учил меня бороться за простых людей. Я думаю, что господин Лукашенко борется за простых людей, вот почему он очень успешен. И я думаю, именно поэтому люди его так называют (“батька”, на белорусском языке “отец” — ред.): они как будто считают его частью своей семьи», — сказал ведущий RT.
Санчес привез в подарок главе белорусского государства свою книгу об американской политике.
«Спасибо, что боретесь за добро», — подписал для Лукашенко свою книгу журналист.
Лукашенко сказал, что попросит своего младшего сына Николая, который хорошо знает английский язык, прочесть ему основное из этой книги.
«Возможно, возьмем его на рыбалку?» — пригласил Санчес.
«С большим удовольствием», — ответил президент.