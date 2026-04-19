Медведева: сейчас предпочла бы работать в медиасфере и больше не кататься на коньках

Чемпиона мира Евгения Медведева ответила, чтобы она выбрала — кататься на коньках, но не работать в медиа или работать в медиа, но не кататься на коньках.
«Сейчас — работать в медиасфере и больше не кататься на коньках, если выбирать меньшее из зол», — сказала она в видео, опубликованном в её соцсетях.
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр. Она дважды выигрывала чемпионаты мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.
Ранее сообщалось, что Медведева назвала бредом новые правила в фигурном катании.