О’Брайен: Зеленский разочаровался в США и не считает их союзником

Владимир Зеленский разочарован политикой Соединённых Штатов и больше не считает Вашингтон союзником.
Об этом в журнал The Atlantic написал историк Филлипс О’Брайен.
«Украинцы не верят, что потеря американской поддержки неизбежно приведёт к их поражению», — отметил он.
О’Брайен считает, что глава киевского режима недоволен требованиями США по урегулированию конфликта с Россией. Из-за этого он больше не старается наладить отношения с американской стороной.
Ранее Зеленский заявил, что у спецпредставителя Соединённых Штатов Стива Уиткоффа и зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера в настоящий момент нет времени на Украину.