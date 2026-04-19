В Донецке без света остались 2,5 тысячи человек после аварии

Около 2,5 тыс. человек в Кировском районе Донецка остались без электричества из-за аварии на подстанциях.
«Об аварийном отключении электричества сообщило… Донецкэнерго», — заявил глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
По его словам, без света жители остались из-за сбоя на 11 трансформаторных подстанциях.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
Кулемзин также сообщил об ударе беспилотника в Куйбышевском районе. В результате загорелись несколько автобусов.
Часть транспорта полностью сгорела, другие автобусы получили повреждения.
Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Куйбышевский район Донецка.
Узнать больше по теме
