В Донецке без света остались 2,5 тысячи человек после аварии

Около 2,5 тыс. человек в Кировском районе Донецка остались без электричества из-за аварии на подстанциях.

«Об аварийном отключении электричества сообщило… Донецкэнерго», — заявил глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

По его словам, без света жители остались из-за сбоя на 11 трансформаторных подстанциях.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Кулемзин также сообщил об ударе беспилотника в Куйбышевском районе. В результате загорелись несколько автобусов.

Часть транспорта полностью сгорела, другие автобусы получили повреждения.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Куйбышевский район Донецка.

