Норвежский журналист: в ряде видов спорта отсутствие России заметно сказалось на уровне конкуренции

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт высказался об отстранении российских атлетов от мировых турниров.
«В большинстве видов спорта отсутствие российских спортсменов, к сожалению, не стало критически значимым, хотя, безусловно, есть и очевидные исключения», — приводит его слова Sport24.
К этой категории он отнёс футбол. По мнению журналиста, Россия могла бы отобраться на чемпионат мира 2026 года, но не была бы одной из ключевых сил турнира.
«В то же время в ряде видов спорта отсутствие России заметно сказалось на уровне конкуренции. Это особенно касается хоккея. То же самое можно сказать о фигурном катании, лыжных гонках, где это особенно заметно для норвежской аудитории, а также в определённой степени о биатлоне».
