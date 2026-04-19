Король Бахрейна поручил выяснить, все ли граждане страны достойны быть таковыми

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа потребовал проверит поведение граждан страны в контексте иранского конфликта.

Королевское распоряжение предполагает, что нужно проверить, какие жители поставили под угрозу безопасность и стабильность в стране, чтобы в дальнейшем можно было применить к ним «необходимые процедуры» и прийти к выводам. достойны ли они быть бахрейнцами.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

19 апреля Трамп и ряд других американских политиков утверждали, что скоро в Пакистане состоятся переговоры с Ираном. Иранские СМИ опровергали данное утверждение.

