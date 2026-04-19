Зеленский заявил о десятилетних контрактах по беспилотникам с тремя странами

Украина заключила десятилетние контракты в сфере беспилотников с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ.

Украина заключила десятилетние контракты в сфере беспилотников с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ.

«Запросы у нас уже есть от 11 стран», — сообщил Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

По его словам, речь идёт о странах Ближнего Востока и Персидского залива.

Зеленский отметил, что в рамках соглашений планируется совместное производство. Предусматривается создание производственных линий как на Украине, так и за рубежом.

Он добавил, что работа ведётся и с европейскими странами, включая Германию, Италию, Норвегию, Швецию и Нидерланды.

«Я уверен, что и там всё это также будет происходить», — подчеркнул он.

Ранее в Госдуме прокомментировали публикации о местах сборки беспилотников для ВСУ в Европе.

