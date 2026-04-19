Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кучеров попал в топ-3 претендентов на «Конн Смайт Трофи»

Российский хоккеист «Тампы» Никита Кучеров попал в топ-3 претендентов на «Конн Смайт Трофи».

Рейтинг опубликовал ESPN.

Всего в опросе приняли участие 27 экспертов.

На первое место попал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон. Он получил 13 голосов опрошенных.

Вторым идёт хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, за которого проголосовали четверо экспертов.

Кучеров замыкает тройку с двумя голосами.

Отметим, что по одному голосу получили Кирилл Капризов («Миннесота»), Андрей Василевский («Тампа»), Андрей Свечников («Каролина»).

«Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Ранее три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Даллас» в первом матче серии плей-офф НХЛ.

