Трамп сообщил об атаке на иранское судно, пытавшееся пройти через блокаду

Грузовое судно под иранским флагом попыталось прорваться через морскую блокаду США в Оманском заливе 19 апреля. После предупреждения от американских военных и отказа остановиться оно было атаковано. Об этом в Truth Social сообщил президент Штатов Дональд Трамп.
«Ракетный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил Touska в Оманском заливе и дал им четкое предупреждение остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш военный корабль остановил их на месте, пробив дыру в машинном отделении. В настоящий момент морские пехотинцы США удерживают судно под контролем. Touska находится под санкциями Министерства финансов США из-за своей прежней истории незаконной деятельности», — написал он.
Трамп уточнил, что длина судна Touska составляет около 274 метров. Весит оно, по словам президента США, «почти как авианосец».
США начали блокаду Ормузского пролива по указу Трампа с 13 апреля. По заявлению Штатов, американские военные блокируют путь судам, которые входят в иранские порты и выходят из них. 18 апреля Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что с начала действия блокады перехвачены были 23 торговых судна. Военные не поднимались на них.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) вечером 18 апреля сообщил, что Ормузский пролив будет закрыт до отмены морской блокады США. Отмечалось, что приближение к водной артерии будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом».