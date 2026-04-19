Трамп сообщил об атаке на иранское судно, пытавшееся пройти через блокаду

США начали блокаду Ормузского пролива по указу Трампа с 13 апреля. По заявлению Штатов, американские военные блокируют путь судам, которые входят в иранские порты и выходят из них. 18 апреля Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что с начала действия блокады перехвачены были 23 торговых судна. Военные не поднимались на них.