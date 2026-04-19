Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Израиле заявили о готовности принимать туристов из России

Министерство туризма Израиля заявило о готовности принимать туристов из России на фоне снижения напряжённости в регионе.

«Все отели работают в штатном режиме и с нетерпением ждут возвращения гостей из России», — заявила глава представительства ведомства в России Ксения Воронцова, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что авиасообщение между странами уже восстановлено. В частности, выполняются рейсы из Москвы в Тель-Авив.

Также на конец апреля запланированы перелёты из Сочи, Минеральных Вод и Краснодара.

Ранее зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов рекомендовал россиянам с осторожностью относиться к поездкам на Ближний Восток.