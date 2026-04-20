Журова: Ковентри легче быть нейтральной по отношению к России, чем Баху

«Ковентри дала понять политикам: перестаньте лезть в спорт, влиять на нас и пугать нас. Сейчас МОК надо раз и навсегда сказать: мы вне политики, и не надо создавать коалиции, чтобы выступать против кого-то. Я думаю, что Ковентри более независима, чем Бах, только по той причине, что она не европейский человек. Кирсти из Африки, поэтому на неё воздействие через инструменты принадлежности к какой-либо стране в Европе относится в меньшей степени. Поэтому ей легче быть нейтральным человеком», — приводит её слова РИА Новости.
16 апреля Ковентри обратилась к участникам Спортивного форума Европейского союза. Она подчеркнула, что власти должны защищать независимость спорта.
Ранее Светлана Журова заявила, что главе МОК Кирсти Ковентри нужно вернуть российских спортсменов на мировые турниры, чтобы закрыть тему бойкотов в спорте.