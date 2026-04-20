Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: в Иране заподозрили США в намерении возобновить военные действия

В Иране опасаются, что под предлогом возобновления переговоров Соединённые Штаты могут нанести новые военные удары.

Об этом пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

«Переговоры могут предоставить возможность в последний момент достичь соглашения или по крайней мере продлить перемирие — хотя Иран ещё не подтвердил своё участие и опасается, что это всего лишь уловка со стороны Белого дома», — говорится в статье.

Уточняется, что, по мнению иранской стороны, разговоры американского лидера Дональда Трампа о сделке могут быть «прикрытием для внезапного нападения США».

Ранее в IRNA писали, что Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США.

Профессор Мохаммад Маранди, участвовавший в первом раунде переговоров по Ирану, между тем заявил, что опасался атаки на самолёт на обратном пути.

