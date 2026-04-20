Axios: в Иране заподозрили США в намерении возобновить военные действия

В Иране опасаются, что под предлогом возобновления переговоров Соединённые Штаты могут нанести новые военные удары.
Об этом пишет Axios со ссылкой на двух американских чиновников.
«Переговоры могут предоставить возможность в последний момент достичь соглашения или по крайней мере продлить перемирие — хотя Иран ещё не подтвердил своё участие и опасается, что это всего лишь уловка со стороны Белого дома», — говорится в статье.
Уточняется, что, по мнению иранской стороны, разговоры американского лидера Дональда Трампа о сделке могут быть «прикрытием для внезапного нападения США».
Ранее в IRNA писали, что Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США.
Профессор Мохаммад Маранди, участвовавший в первом раунде переговоров по Ирану, между тем заявил, что опасался атаки на самолёт на обратном пути.