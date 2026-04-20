Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взвод российских военных рассредоточенным ударом захватил опорный пункт ВСУ

В МО РФ отметили, что бой произошел в Днепропетровской области.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Взвод российских военнослужащих под командованием гвардии лейтенанта Руслана Халиллаева нанес рассредоточенный удар и зачистил опорный пункт противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что бой произошел в районе одного из населенных пунктов Днепропетровской области и начался с обстрела со стороны украинских военных, которые заметили приближающихся российских штурмовиков.

«Быстро оценив обстановку, Руслан принял решение изменить маршрут и скрытно перебросить штурмовые группы. Укрывшись в ближайшей лесополосе, он разработал новую стратегию атаки с нескольких направлений, рассредоточив личный состав и распределив секторы ответственности между группами. Окружив укрепление противника с двух сторон, взвод внезапно атаковал, одновременно ворвавшись в него силами двух штурмовых групп», — рассказали в ведомстве.

В министерстве сообщили, что в результате штурма опорный пункт был полностью зачищен, а командир взвода лично ликвидировал пятерых противников.