Командир взвода ВС России под обстрелом разработал новую стратегию атаки

Российский офицер под обстрелом придумал новую стратегию и захватил опорник ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Командир мотострелкового взвода ВС РФ гвардии лейтенант Руслан Халиллаев под плотным обстрелом разработал новую стратегию атаки и успешно ее реализовал, захватив опорный пункт противника и лично уничтожив пять боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, гвардии лейтенант Халиллаев проходит службу в должности командира мотострелкового взвода, который выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника в районе одного из населенных пунктов Днепропетровской области.

«Во время продвижения к позициям противника личный состав попал под плотный обстрел. Быстро оценив обстановку, Руслан принял решение изменить маршрут и скрытно перебросить штурмовые группы. Укрывшись в ближайшей лесополосе, он разработал новую стратегию атаки с нескольких направлений, рассредоточив личный состав и распределив секторы ответственности между группами», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, окружив укрепление противника с двух сторон, взвод Халиллаева внезапно атаковал, одновременно ворвавшись в него силами двух штурмовых групп. В результате опорный пункт был захвачен, а командир мотострелкового взвода лично уничтожил пять боевиков ВСУ.