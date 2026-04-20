Командир взвода ВС России под обстрелом разработал новую стратегию атаки

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Командир мотострелкового взвода ВС РФ гвардии лейтенант Руслан Халиллаев под плотным обстрелом разработал новую стратегию атаки и успешно ее реализовал, захватив опорный пункт противника и лично уничтожив пять боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, гвардии лейтенант Халиллаев проходит службу в должности командира мотострелкового взвода, который выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника в районе одного из населенных пунктов Днепропетровской области.
«Во время продвижения к позициям противника личный состав попал под плотный обстрел. Быстро оценив обстановку, Руслан принял решение изменить маршрут и скрытно перебросить штурмовые группы. Укрывшись в ближайшей лесополосе, он разработал новую стратегию атаки с нескольких направлений, рассредоточив личный состав и распределив секторы ответственности между группами», — говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, окружив укрепление противника с двух сторон, взвод Халиллаева внезапно атаковал, одновременно ворвавшись в него силами двух штурмовых групп. В результате опорный пункт был захвачен, а командир мотострелкового взвода лично уничтожил пять боевиков ВСУ.